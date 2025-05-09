Trend Garden Rezidans Davasında Hapis Cezası Verildi - Son Dakika
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Trend Garden Rezidans Davasında Hapis Cezası Verildi

Trend Garden Rezidans Davasında Hapis Cezası Verildi

Malatya'da 6 Şubat depremlerinde yıkılan Trend Garden Rezidans davasında 4 sanığa 12 yıl 6 ay ile 17 yıl 6 ay arasında hapis cezası verildi. Hayatını kaybedenlerin yakınları, verilen cezaları yetersiz bulduklarını açıklayarak kararı istinafa taşıyacaklarını belirtti.

09.05.2025 14:22  Güncelleme: 14:27
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Malatya'da 6 Şubat depremlerinde yıkılan Trend Garden Rezidans davasında 4 sanığa 12 yıl 6 ay ile 17 yıl 6 ay arasında hapis cezası verildi. Hayatını kaybedenlerin yakınları verilen cezaları yetersiz bulurken, kararı istinafa taşıyacaklarını açıkladılar.

Malatya'da 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremde 31 kişinin hayatını kaybettiği Trend Garden Rezidans'a ilişkin davada karar çıktı. Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuksuz yargılanan 4 sanığa 17 yıl 6 ay ile 12 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezaları verildi. Yeşilyurt ilçesindeki rezidansın çökmesiyle ilgili açılan davanın karar duruşmasında, geniş güvenlik önlemleri alındı. Duruşmaya, hayatını kaybedenlerin yakınları, tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı.

Sanıklara 12 yıl 6 ay ile 17 yıl 6 ay arasında hapis cezası

Mahkeme savcısının mütalaasının ardından söz alan mağdur aileleri, sanıkların olayda asli kusurlu olduğunu belirterek en ağır cezaların verilmesini talep etti. Müşteki avukatlarından Pınar Ersu ise binada izinsiz tadilatlar yapıldığını, bilinçli kasıt olduğunu öne sürdü ve sanıkların üst sınırdan cezalandırılmasını istedi. Sanıklar ise suçlamaları reddederek tüm işlemlerin ilgili belediye birimlerince onaylandığını savunarak beraat talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, sanıklardan Engin Aslan ve Sefa Gülfırat'a 17 yıl 6 ay, Bahattin Doğan ve Bülent Yeroğlu'na ise 12 yıl 6 ay hapis cezası verilmesine hükmetti.

Mağdur avukatları kararı istinafa taşıyacak

Kararın ardından mağdur avukatları ve depremde yakınlarını kaybeden aileler açıklama yaptı. Avukat Pınar Ersu, verilen cezaların kamu vicdanını tatmin etmediğini belirterek, "Bu bina 12 bağımsız bölümden 42'ye çıkarılmış. 31 kişi burada hayatını kaybetti. Bilinçli taksirle bu binanın bu hale getirilmesi mümkün değil, bu cezalar çok düşük. Kararı istinafa taşıyacağız" dedi.

"Sanıklar pişmanlık göstermedi, en düşük ceza verildi"

Depremde kızını kaybeden Sibel Köksalan da verilen cezaların yetersiz olduğunu savunarak, "Bu bina bize yeni diye satıldı. Ama gördük ki kerpiç ev kadar dayanıksızmış. Sanıklar pişmanlık göstermedi, en düşük ceza verildi" diye konuştu.

Kardeşini kaybeden Hatice Açıkalın ise verilen cezaların "ödül gibi" olduğunu ifade ederek, "Bu bir katliam, 31 kişi nefessiz kalarak öldü. Mahkeme sanıkları değil, sanki ölenleri suçladı. En üst mahkemeye kadar mücadele edeceğiz" dedi. - MALATYA

Kaynak: İHA

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