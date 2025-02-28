Trenin çarptığı genç adam ağır yaralandı - Son Dakika
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Trenin çarptığı genç adam ağır yaralandı

Manisa'da yürüyen 33 yaşındaki Muhammed Polat, trenin çarpması sonucu ağır yaralandı.

28.02.2025 15:43
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Manisa'da trenin çarptığı genç adam ağır yaralandı

MANİSA - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinden geçen tren yolunda yürüyen genç adam tren çarpması sonucu ağır yaralandı. Sağ bacağı ampute olan genç adamın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde Adnan Menderes Mahallesinde saat 13.00 sıralarında Manisa Garına doğru hareket etmekte olan yolcu treni hemzemin geçidin olmadığı bölgede 33 yaşındaki Muhammed Polat isimli genç adama çarptı. Trenin altında kalarak ağır yaralanan Polat ambulansla Manisa Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Muhammed Polat'ın sağ bacağının ampute olduğu, hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Kazanın olduğu yerde hemzemin geçidin olmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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