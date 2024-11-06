Trenle Gezen Dilenci, Konya'da Zabıta Ekiplerini Şaşırttı - Son Dakika
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Trenle Gezen Dilenci, Konya'da Zabıta Ekiplerini Şaşırttı

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Konya'da trenle gezerek dilenen ve üzerinden çıkan büyük miktarda para ile zabıta ekiplerini şaşırtan bir dilenci yakalandı. Şahsın üzerinden 13 bin 600 lira, dolar ve euro çıktı.

06.11.2024 09:54  Güncelleme: 09:57
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Gezgin dilenci trenle geldiği Konya'da üzerinden çıkan paralarla pes dedirtti

KONYA - Trenle gezerek gittiği şehirlerde dilenerek para toplayan kişi, Konya'da zabıta ekiplerince yakalandı. Şahsın üzerinden çıkan paralar zabıtaları şaşkına çevirdi.

Edinilen bilgiye göre, Konya'nın merkez Meram İlçe Belediye Zabıta Müdürülüğü ekipleri, tren garı çevresinde bir şahsın dilendiği ihbarı üzerine harekete geçti. İhbarı değerlendiren zabıta ekipleri, 37 yaşındaki H.M.'yi yakalayarak Zabıta Müdürlüğüne götürdü. Meram Zabıtası Muhacir Pazarı Karakoluna götürülen dilencinin üzerini arayan zabıtalar, karşılaştıkları manzara ile şaşkına döndü. İstanbul'dan yola çıktığı ve trenle şehir şehir dolaşarak vatandaşlardan para topladığı ortaya çıkan dilenci H.M.'nin üzerinden bir miktar dolar, euro ve 13 bin 600 lira para çıktı. Ekipleri şaşkına çeviren dilencinin daha önce de yakalanmasına rağmen vatandaşlardan para toplamaya devam ettiği öğrenildi. Dilenci H.M. gerekli işlemlerin ardından Meram Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin gözetiminde şehirden ayrıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Trenle Gezen Dilenci, Konya'da Zabıta Ekiplerini Şaşırttı - Son Dakika

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