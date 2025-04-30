Tribünde Ayağı Sıkışan Çocuğa İtfaiye Kurtardı

Statta maç izleyen çocuğun ayağı tribüne sıkıştı

Çocuğun sıkışan ayağını itfaiye çıkarttı

Maç izleyenler futbolcuları değil çocuğu kurtaran itfaiye ekiplerini alkışladı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da maç izlerken ayağı tribün demirine sıkışan çocuk itfaiye tarafından kurtarıldı. Maç izlemeye gidenler bu defa futbolcuları değil, çocuğu kurtaran itfaiye ekiplerini alkışladı.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı İmam Bakır Mahallesindeki sentetik futbol sahasında yaşandı. Maç izlemeye giden çocuğun ayağı tribün demirine sıkıştı. Çocuğun ayağını çıkartmayı başaramayan yetkililer, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden ekipler, demir kesme makası kullanarak demirleri genişletin çocuğun ayağını kurtarmayı başardı. İtfaiye ekiplerinin çocuğu kurtarması, tribündekiler alkışlarla karşılandı.