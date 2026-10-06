TRT muhabiri Recep Levent Öztürk, Düzce Akçakoca'da kalp krizine yenik düştü - Son Dakika
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TRT muhabiri Recep Levent Öztürk, Düzce Akçakoca'da kalp krizine yenik düştü

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TRT muhabiri Recep Levent Öztürk, Düzce Akçakoca\'da kalp krizine yenik düştü
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TRT bölge muhabiri ve Düzce Çalışan Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu üyesi Recep Levent Öztürk, Düzce Akçakoca'da geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti. Akçakoca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Öztürk kurtarılamadı; cenazesi Gümüşova Yeşilyayla köyünde toprağa verilecek.

TRT bölge muhabiri Recep Levent Öztürk, Düzce'nin Akçakoca ilçesinde geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti.

Düzce Çalışan Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu üyesi ve TRT Haber Bölge temsilcisi Recep Levent Öztürk, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Rahatsızlanmasının ardından Akçakoca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Öztürk, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Uzun yıllardır gazetecilik yapan Öztürk, meslek hayatında Afganistan, Pakistan, Orta Doğu ve çeşitli çatışma bölgelerinde görev yaptı. Öztürk, 2008 yılında Gürcistan'daki çatışmaları izlediği sırada silahlı saldırıya uğramış ve bir gözünü kaybetmişti.

Köyünde toprağa verilecek

Levent Öztürk, Gümüşova ilçesine bağlı Yeşilyayla köyünden 6 Ekim 2026 Salı günü ikindi namazının ardından Yeşilyayla Köyü Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Çalışan Gazeteciler Cemiyetinden taziye mesajı

Düzce Çalışan Gazeteciler Cemiyeti Öztürk, için taziye mesajı yayınladı. Mesajda "Düzce Çalışan Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu üyesi ve TRT Haber Bölge temsilcisi gazeteci Levent Öztürk geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etmiştir. Meslektaşımız Levent Öztürk'ün cenazesi Gümüşova Yeşilyayla köyünde bugün ikindi namazının ardından toprağa verilecektir. Merhum Levent Öztürk'e Allahtan rahmet, ailesi ve basın camiasına baş sağlığı ve sabırlar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: TRT muhabiri Recep Levent Öztürk, Düzce Akçakoca'da kalp krizine yenik düştü - Son Dakika
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