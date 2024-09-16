Trump'a Suikast Girişimi Şoku - Son Dakika
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Trump'a Suikast Girişimi Şoku

Donald Trump, golf oynarken ateş açıldığını bildirerek asla teslim olmayacağını söyledi.

16.09.2024 04:33
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Cumhuriyetçi ABD başkan adayı Donald Trump kendisine yönelik şüpheli saldırı girişimi ile ilgili yaptığı açıklamada, "Sizin için savaşmaktan vazgeçmeyeceğim. Asla teslim olmayacağım" ifadelerini kullandı. FBI ise suikast girişimi şüphesiyle soruşturma başlatıldığını açıkladı.

ABD'nin Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump'ın Florida eyaletinde golf oynadığı sırada birden fazla kez ateş açılması yeni suikast endişelerine neden olurken, olayla ilgili detaylar netleşmeye başladı. FBI'dan yapılan açıklamada konuyla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtilerek "FBI, Florida West Palm Beach'e intikal etti ve eski Başkan Trump'a yönelik suikast girişimi gibi görünen olayı soruşturuyor" denildi. West Palm Beach Şerifi Ric Bradshaw ise şüpheli saldırı girişimine dair detayları kamuoyuyla paylaştı.

Gizli Servis'in Trump Uluslararası Golf Kulübü'nün çevresindeki çalılıklarda saat 13.30'da elinde tüfek bulunan bir şüpheli tespit ettiğini söyleyen Bradshaw, çitlerin arasından sahaya dürbünlü tüfek namlusu doğrultan şüpheliye ateş açıldığını aktardı. Trump'tan 300 ila 500 metre uzakta olan şüphelinin daha sonra silahını bırakarak arabayla kaçtığını belirten Bradshaw, olay sırasında şahsın yanında 2 sırt çantası ve aksiyon kamerasının olduğunu söyledi.

Görgü tanıklarının yardımıyla yakalandı

Şüphelinin görgü tanıklarının yardımları sayesinde yakalandığını belirten Bradshaw, "Bize gelen ve 'Hey, adamı çalılıklardan kaçarken gördüm, siyah bir Nissan'a bindi. Aracın ve plakanın fotoğrafını çektim' diyen bir tanık bulmak harikaydı" ifadelerini kullandı. Kolluk kuvvetlerinin bunun üzerine Palm Beach'in kuzeyinde bir ilçe olan Martin County'deki I-95 otoyolundan kuzeye giden aracın yerini tespit ettiğini ifade eden Bradshaw, şüphelinin gözaltına alındığını söyledi. Martin County Şerifi William Snyder da şüphelinin yakalandığında üzerinde silahının olmadığını açıkladı. Gözaltına alınan şüphelinin adının Ryan Wesley Routh olduğu ve görgü tanıkları tarafından da teşhis edildiği aktarıldı.

Trump: "Güvendeyim, asla teslim olmayacağım"

Olayın ardından kendisine ait internet sitesinden bir açıklama yapan Trump, "Güvende ve iyiyim ve kimse yaralanmadı. Tanrı'ya şükürler olsun!" dedi. "Bu dünyada bizi durdurmak için ne gerekiyorsa yapacak insanlar var" diyen Trump, "Sizin için savaşmaktan vazgeçmeyeceğim. Asla teslim olmayacağım" ifadelerini kullandı.

Vance: "Hala bilmediğimiz çok şey var"

Trump'ın başkan yardımcısı adayı JD Vance de sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "Başkan Trump'ın güvende olmasına sevindim. Haberler kamuoyuna yansımadan önce kendisiyle konuştum ve şaşırtıcı bir şekilde keyfi yerindeydi" ifadelerini kullandı. Vance, "Hala bilmediğimiz çok şey var ama bu gece çocuklarıma daha sıkı sarılacağım ve şükran duası edeceğim" dedi.

Harris: "Amerika'da şiddete yer yoktur"

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada ise, ABD Başkanı Joe Biden ve ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in olayla ilgili bilgilendirildiği belirtilerek, "Trump'ın güvende olduğunu bilmek onları rahatlattı" denildi. Harris de sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "Eski Başkan Trump ve Florida'daki mülkünün yakınlarında silahla ateş edildiğine dair haberler hakkında bilgilendirildi. Trump'ın güvende olmasından memnuniyet duyuyorum. Amerika'da şiddete yer yoktur" ifadelerine yer verdi.

Trump şüpheli saldırı sonrasında iyi olduğunu açıklamıştı

ABD Gizli Servisi tarafından yapılan açıklamada, Trump'ın Florida eyaletinde golf oynadığı sırada birden fazla kez ateş açıldığı bildirilmiş, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedilmişti. Trump'ın oğlu Donald Trump Jr ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yerel kolluk kuvvetlerinin çalılıklarda bir AK-47 otomatik silah bulduğunu ve 1 şüphelinin yakalandığını duyurmuştu. Trump olayın ardından yaptığı ilk açıklamada, "Çevremde silah sesleri duyuldu. Ancak söylentiler kontrolden çıkmaya başlamadan önce şunu duymanızı istedim: Güvende ve iyiyim" ifadelerini kullanmıştı. - FLORIDA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Trump'a Suikast Girişimi Şoku - Son Dakika

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