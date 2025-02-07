Trump'ın Gazze Planı Tartışmalı

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ABD merkezli Bloomberg Haber Ajansı'nın ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planına ilişkin ortaya attığı iddiaya göre, Gazzelilerin İsrail'in güneyindeki bir havaalanı ya da Aşdod Limanı üzerinden taşınmasını öngören bir plan Savunma Bakanı Israel Katz'a sunuldu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planı dünya genelinde büyük tepki görürken, ABD merkezli Bloomberg Haber Ajansı yeni bir iddia ortaya attı. Bloomberg'in haberine göre, Gazzelilerin İsrail'in güneyindeki bir havaalanı ya da Aşdod Limanı üzerinden taşınmasını öngören bir plan dün İsrail Savunma Bakanı Israel Katz sunuldu. İsrailli bir yetkiliye dayandırılan haberde planın Katz'a askeri bir toplantı sırasında sunulduğu belirtildi.

Katz orduya talimat vermişti

ABD Başkanı Trump, Gazzelilerin güvenli bir alternatifleri olduğu takdirde bölgeye dönmek istemeyeceğini iddia etmiş, Gazzelilerin başka ülkelere yerleştirilebileceğini ifade etmişti. Ayrıca, "ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralacağını" söyleyen Trump, "Buranın sahibi olacağız ve sahadaki tüm tehlikeli patlamamış bombaların ve diğer silahların sökülmesinden, sahanın düzleştirilmesinden ve yıkılmış binalardan kurtulmasından, bölge halkı için sınırsız sayıda iş ve konut sağlayacak bir ekonomik kalkınma sağlanmasından sorumlu olacağız" ifadelerini kullanmıştı. İsrail Savunma Bakanı Katz ise, Trump'ın açıklamalarının ardından İsrail Savunma Kuvvetleri'ne (IDF) Gazzelilerin "gönüllü olarak bölgeyi terk etmelerini" ve "onları kabul eden herhangi bir ülkeye göç edebilmesini" sağlayacak bir plan hazırlama talimatı vermişti. - NEW YORK