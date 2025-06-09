Trump'ın Los Angeles'a Ulusal Muhafız Görevlendirmesi Kriz Yarattı

ABD Başkanı Donald Trump'ın, California'daki protestolar üzerine 2 bin Ulusal Muhafız askerini Los Angeles'a konuşlandırması siyasi gerilimi tırmandırdı. Belediye Başkanı Karen Bass, Vali Gavin Newsom ve eski Başkan Yardımcısı Kamala Harris, kararı "tehlikeli ve kışkırtıcı" olarak nitelendirdi. Şehirde ICE baskınlarına karşı protestolar sürüyor.

Başkan Donald Trump, Los Angeles'taki göçmen karşıtı protestoların ardından federal güçleri harekete geçirdi. Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada, Los Angeles'ın "yasadışı yabancılar ve suçlular tarafından istila edildiğini" belirten Trump, şehirdeki gösterileri bastırmak amacıyla Ulusal Muhafızların ve federal ajanların görevlendirildiğini duyurdu.

Trump, "Los Angeles'ı göçmen istilasından kurtarmak ve bu göçmen isyanlarına son vermek için gerekli tüm adımları atıyoruz" diyerek kararlılık mesajı verdi.

Belediye Başkanı Bass: "Federal müdahale korku yaratıyor"

Los Angeles Belediye Başkanı Karen Bass, Trump'ı Ulusal Muhafız konuşlandırmaktan vazgeçirmeye çalıştığını, ancak bu çabalarının sonuçsuz kaldığını açıkladı. Bass, "Emrin verildiğini biliyordum, konuşlandırmayı engellemeye çalışıyordum. Açıkça, bu işe yaramadı," dedi.

Bass, federal güçlerin konuşlandırılmasının kamu güvenliğini sağlamaktan çok, korku ve panik yarattığını vurguladı: " Home Depot'a ve işyerlerine baskınlar yapıp zırhlı araçlarla sokaklara çıktığınızda ebeveynleri çocuklarından ayırıyor ve halkı paniğe sürüklüyorsunuz. Bu açıkça bir politika değil, başka bir gündem."

Kamala Harris: "Acımasız, hesaplı bir gündem"

Eski Başkan Yardımcısı ve 2024 Demokrat başkan adayı Kamala Harris, Ulusal Muhafızların konuşlandırılmasını "tehlikeli bir tırmanış" olarak değerlendirdi. Harris, "Trump yönetiminin panik ve bölünme yaymaya yönelik acımasız, hesaplı gündeminin bir parçası" dedi.

Barışçıl protestolara destek veren Harris, "En temel haklarımızı savunan milyonlarca Amerikalının yanındayım. Protesto, adalet mücadelesinde vazgeçilmezdir" ifadelerini kullandı.

Otoyollar kapatıldı, araçlar ateşe verildi

ICE baskınlarına tepki olarak başlayan gösteriler, hafta sonu boyunca eyalet genelinde büyüdü. Pazar günü 101 ve 110 numaralı otoyollar protestocular tarafından kapatıldı. Bazı gruplar sürücüsüz araçları ateşe verdi. İki aracın, Google'ın otonom araç firması Waymo'ya ait olduğu bildirildi.

LAPD, Arcadia Caddesi'nde araçların durdurulup yakıldığını doğruladı. Polis, protestoları "yasadışı toplantı" ilan ederek çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

Gerginlik tırmanıyor: Coplar, flaş bombaları, müdahale

Pazar öğleden sonra protestolarla birlikte polis müdahalesi sertleşti. Polis protestocuları copladı, iterek uzaklaştırdı ve flaş bombaları kullandı. Protestocular ise "ICE topluluklarımızdan defolun" yazılı pankartlar taşıdı.

LAPD, protestolara katılan bazı kişilerin taş ve şişe attığını, bu nedenle müdahale edildiğini bildirdi. Belediye Başkanı Bass ise, "İnsanların otoyolda olması barışçıl değil. Şiddet barışçıl değil" ifadeleriyle durumu değerlendirdi.

Newsom'dan açık talep: "Trump devreye girene kadar sorun yoktu"

California Valisi Gavin Newsom, Savunma Bakanı Pete Hegseth'e bir mektup göndererek, federalleştirilen Ulusal Muhafız birliklerinin geri çekilmesini talep etti. Newsom, X üzerinden yaptığı açıklamada "Trump dahil olana kadar bir sorunumuz yoktu" dedi.

Mektupta, "Askerlerin uygun emirler ve eğitim olmadan sahaya sürülmesi, durumu ciddi şekilde tırmandırma riski taşır. Bu, devlet egemenliğinin açık bir ihlalidir" ifadelerine yer verildi.

Demokratlar ortak bildiriyle ses yükseltti

Bir grup Demokrat vali de Trump'ın askeri müdahalesine ortak bildiriyle karşı çıktı. Bildiride, "Valiler kendi Ulusal Muhafızlarının başkomutanıdır. Federal hükümetin bir eyalete danışmadan asker konuşlandırması hem etkisiz hem tehlikelidir" denildi.

Ayrıca, ABD Deniz Piyadeleri'nin konuşlandırılması ihtimali için, "Bu tehdit askerlerin misyonunu baltalar ve kamu güvenini sarsar" uyarısı yapıldı.

Waters: "Trump şehrimizi hedef alıyor"

Kongre Üyesi Waters, gösteriler sırasında tutuklanan sendika lideri David Huerta'nın durumunu sordu ve federal müdahaleyi "kaos yaratma hamlesi" olarak tanımladı. "Trump, şehrimizi hedef aldı. Halk korku içinde. Los Angeles göçmenlerin şehridir ve halkının yanındayım" dedi. - LOS ANGELES