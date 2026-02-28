Trump, İran Gelişmelerini Mar-a-Lago'dan İzliyor - Son Dakika
Trump, İran Gelişmelerini Mar-a-Lago'dan İzliyor

28.02.2026 20:56
ABD Başkanı Trump, İran'a yönelik saldırıları Fla. Mar-a-Lago'dan takip ediyor, Netanyahu ile görüştü.

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a ilişkin gelişmeleri beraberindeki ulusal güvenlik yetkilileri ile birlikte Florida'daki Mar-a-Lago konutundan yakından takip ettiğini bildirdi. Leavitt ayrıca Trump'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini açıkladı.

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik saldırılara ilişkin gelişmeleri Florida eyaletindeki Mar-a-Lago konutundan takip ettiğini açıkladı. Leavitt, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Trump'ın yanı sıra ulusal güvenlik ekibi üyelerinin de gelişmeleri yakından incelediğini bildirdi. Leavitt ayrıca, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun saldırılar öncesinde ABD Kongresi'ni bilgilendirmek amacıyla Senato ve Temsilciler Meclisi'nin önde gelen üyelerinden oluşan "Sekizler Çetesi" adlı grubun üyelerini de arayarak brifing verdiğini de belirterek, "Rubio, Sekizler Çetesi'nin tüm üyelerini arayarak, 8 üyeden 7'sine ulaşarak bilgi sundu. Başkan ve ulusal güvenlik ekibi, gün boyunca durumu yakından izlemeyi sürdürecek" dedi.

Sözcü, Trump'ın ayrıca İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini de aktardı.

ABD ve İsrail, bölge ülkeleri ve Avrupa'dan gelen uyarılara rağmen bugün erken saatlerde İran'a karşı koordineli bir askeri saldırı başlatmıştı. İran, saldırılara misilleme gerçekleştireceğini belirterek çevre ülkelerdeki ABD üslerinin insansız hava araçları (İHA) ve çeşitli füzelerle hedef alınacağını açıklamış, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn gibi Körfez ülkelerindeki ABD askeri varlığını hedef almıştı.

Söz konusu saldırılar, ABD ile İran'ın müzakere heyetlerinin İran'ın nükleer programına ilişkin olarak İsviçre'nin Cenevre kentinde bir araya geldiği son müzakere turundan iki gün sonra geldi. - WASHINGTON

Trump, İran Gelişmelerini Mar-a-Lago'dan İzliyor
