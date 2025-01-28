Trump Orduda Yeni Düzenlemeleri İmzaladı

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ABD Başkanı Donald Trump, orduda yeni düzenlemeler getirilmesini öngören 4 kararname imzaladı.

ABD Başkanı Donald Trump, orduda yeni düzenlemeler getiren 4 kararname imzaladı. Beyaz Saray sekreteri Will Scharf yaptığı açıklamada, "Birincisi, Trump'ın daha önceki konuşmalarında belirttiği aşı zorunluluğu nedeniyle görevden alınan veya ayrılmaya zorlanan ordu mensuplarını yeniden göreve gelmesini sağlayan bir kararname. İkincisi Amerikan Demir Kubbesi'sini geliştirme sürecini belirleyen bir karar" dedi. Trump'ın imzaladığı üçüncü kararnamenin ordudaki cinsiyet radikalizmini ortadan kaldırmakla bağlantılı olduğunu söyleyen Scharf, dördüncü kararnamenin ise ordudaki çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık (DEI) ofislerinin kaldırmasıyla bağlantılı olduğunu söyledi.

Trump'ın imzaladığı kararname kapsamında, COVİD-19 aşısı olmayı reddettiği için ordudan çıkarılan ve yeniden göreve başlamayı talep eden tüm askeri personel, yeniden orduya katılabilecek. Böylece 2021-2023 yılları arasında ordudan atılan 8 binden fazla asker eski rütbelerini geri alabilecek.

Kararname ile transseksüel askerlerle ilgili yeni bir politika belirlenecek. Ancak söz konusu askerlerin orduda görev yapmasına henüz bir yasak getirilmedi. Kararnamede bir bireyin cinsiyetinden farklı, yanlış bir "cinsiyet kimliği" beyan etmesinin, askerlik hizmeti için gerekli olan katı standartları karşılamayacağı belirtildi.

ABD ordusunda kaç transseksüel askeri personelin görev yaptığı henüz bilinmezken bu sayının 9 bin ile 15 bin arasında olduğu tahmin ediliyor. Trump, göreve geldiği 20 Ocak'ta ABD'nin yalnızca "erkek ve kadın olmak üzere iki cinsiyeti" tanıyacağını ilan eden bir kararname imzalamıştı. - WASHINGTON