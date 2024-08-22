TSK, Ankara-Bolu sınırındaki yangını söndürme çalışmalarına helikopterle destek sağlıyor

Milli Savunma Bakanlığı, Ankara- Bolu sınırında çıkan yangını söndürme çalışmalarına Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) 2 helikopterle destek sağladığını açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarına Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait 2 helikopter ile destek sağlıyoruz" ifadelerine yer verildi. - ANKARA
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