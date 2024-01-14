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TSK saldırıya misliyle karşılık verdi, Ayn El Arap bölgesindeki terör hedefleri vuruldu - Son Dakika
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TSK saldırıya misliyle karşılık verdi, Ayn El Arap bölgesindeki terör hedefleri vuruldu

PKK-YPG terör örgütünün kontrolündeki Suriye'nin Ayn El Arap (Kobani) bölgesinden Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine gerçekleştirilen saldırıya Türk Silahlı Kuvvetleri misliyle karşılık verdi. Türk topçuları, saldırının gerçekleştirildiği bölgedeki terör hedeflerini ateş altına aldı. Saldırının ardından bazı vatandaşlar piknik yaparak halay çekerken, vurulan hedeflerden dumanlar yükseldi.

TSK saldırıya misliyle karşılık verdi, Ayn El Arap bölgesindeki terör hedefleri vuruldu
14.01.2024 - 22:06,  Güncelleme: 22:11
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TSK saldırıya misliyle karşılık verdi

Ayn El Arap bölgesindeki terör hedefleri vuruldu

ŞANLIURFA - PKK- YPG terör örgütünün kontrolündeki Suriye'nin Ayn El Arap (Kobani) bölgesinden Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine gerçekleştirilen saldırıya karşılık veren TSK, bir çok terör hedefini vurdu. Hedefler ateş altına alınırken bazı vatandaşların piknik yapıp halay çekmesi ise dikkatlerden kaçmadı.

Türk Silahlı Kuvvetleri, PKK-YPG terör örgütünün kontrolündeki Suriye'nin Ayn El Arap (Kobani) bölgesinden Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine gerçekleştirilen saldırıya misliyle karşılık verdi. Türk topçuları, saldırının gerçekleştirildiği Ayn El Arap (Kobani) bölgesindeki terör hedeflerini ateş altına aldı. Türk topçularının vurduğu terör hedeflerinden dumanlar yükseldi.

Dönerek düştükten sonra patladı

Öte yandan saldırının gerçekleştiği bölgede geniş çaplı inceleme yapan ekipler, parçalanmış kanatlar ile elektronik mekanizma parçalarına ulaştı. Yapılan ilk incelemede incelemede Uysallı kırsal Mahallesine düşen cismin Suruç ilçe merkezine doğru uçan ve güdümlü füze taşıyan bir insansız hava aracı olabileceği belirtildi. Cismin ne olduğunun ise yapılacak detaylı incelemenin ardından ortaya çıkacağı aktarıldı.

Cismi, gören Diyar Osman isimli yabancı uyruklu şahıs, kanatlı olduğunu ve dönerek düştükten sonra büyük bir patlama yaşandığını dile getirdi.

Atışların gölgesinde halay

Türk topçularının hedefleri vurduğu sırada bazı vatandaşların Ayn El Arap'ın karşısında oturup piknik yapması ise dikkatlerden kaçmadı. Bazı vatandaşlar nargile içerken bazıları ise müzik açıp halay çekti.

Kaynak: İHA
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Kobani, TSK, Saldırı, Güvenlik, Terör, Uluslararası İlişkiler, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa TSK saldırıya misliyle karşılık verdi, Ayn El Arap bölgesindeki terör hedefleri vuruldu - Son Dakika


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