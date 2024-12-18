TSK, Suriye\'de 2.774 Teröristi Etkisiz Hale Getirdi

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Sınır ötesinde bulunan terör tehditlerini bertaraf etmek ve bölgede huzuru sağlamak amacıyla Suriye'de operasyonlarına devam eden Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), 2023 Ocak'tan bu yana bölgede 2 bin 774 teröristi etkisiz hale getirdi.

Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Bahar Kalkanı harekatlarıyla Suriye'nin kuzeyinde terör örgütleri YPG/ PKK ve DEAŞ'a darbe indiren TSK, bölgede kararlılıkla düzenlediği operasyonlarla son iki yılda çok sayıda teröristi etkisiz hale getirdi.

Sınır güvenliğini sağlamak ve terör örgütlerinin faaliyetlerini sonlandırmak amacıyla Suriye'de sürdürdüğü operasyonlarında etkili sonuçlar elde eden TSK, Milli Savunma Bakanlığı'ndan şu ana kadar açıklanan verilere göre, 2023 yılında Suriye'de bin 502, yılın başından bu yana ise bin 272 teröristi etkisiz hale getirdi.

2023 Ocak ayından bu yana Suriye'de toplam 2 bin 774 terörist etkisiz hale getirildi

Öte yandan TSK, bölgede terör tehditleri bertaraf etmek ve bölgede huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla operasyonlarına kesintisiz olarak devam ediyor. Bu çerçevede operasyonlarına kararlılıkla devam eden Türk Silahlı Kuvvetleri, 2023 Ocak ayından bu yana Suriye'de toplamda 2 bin 774 teröristi etkisiz hale getirdi.

Operasyonlar terör örgütünün hareket kabiliyetini ciddi ölçüde sınırlandırdı

Uzmanlar, bu sayıların Türkiye'nin terörle mücadeledeki kararlı tutumunun bir göstergesi olduğuna işaret ederken, operasyonların terör örgütlerinin hareket kabiliyetini ciddi ölçüde sınırladığını ifade ediyor. - ANKARA