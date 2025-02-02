Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'nin kuzeyinde tespit ettiği 23 PKK/ YPG'li teröristi etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Teröristler için kaçacak yer yok, hiçbir yer onlar için güvenli değil! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyinde tespit ettiği 23 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde olmaya devam edecek!" ifadelerine yer verildi. - ANKARA
Son Dakika › 3.Sayfa › TSK, Suriye'de 23 PKK/YPG'li Teröristi Etkisiz Hale Getirdi - Son Dakika
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