TTK'da İş Kazası: Bir Madenci Yaralandı

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Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessesesinde meydana gelen iş kazasında O.T isimli madenci yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessesesinde meydana geldi. İddiaya göre ocak içerisinde O.T isimli madenci iş kazası geçirdi. Mesai arkadaşlarının yardımıyla ocaktan çıkarılan O.T. için sağlık ekipleri çağrıldı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan O.T isimi madenci ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ZONGULDAK