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Tüfekle Dehşet Saçtı

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Annesinin horozlarını komşuya vermesine öfkelenen İ.Y., 7 tavuğu vurup dayısının evine ateş açtı.

28.12.2024 19:23
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Annesinin horozları komşuya verdiğini duyunca tüfekle dehşet saçtı

Annesine kızdı, 7 tavuğu tüfekle vurup telef etti

SAKARYA - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde iki tane horozu annesi tarafından komşuya verilen şahıs tüfekle dehşet saçtı. Eline aldığı tüfek ile bahçede bulunan 7 tavuğu telef eden şahıs, dayısının evine de ateş açtı.

İlginç olay, Akyazı ilçesi Osmanağa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, H.Y. isimli kadın iki tane horozunu komşusuna verdi. Duruma öfkelenen oğlu İ.Y., eline aldığı tüfek ile dehşet saçtı. İlk olarak bahçedeki 7 tavuğa tüfek ile ateş açan İ.Y., ardından dayısının ikinci kattaki evinin balkonunu hedef aldı. Tüfekten çıkan saçmalar evin camlarına hasar verdi. 7 tavuğu telef edip, dayısının evine de zarar veren şahıs motosiklete binip kaçtı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan ekiplerce olay yerinde 10 adet boş tüfek kartuşu bulundu. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Aile İçi Şiddet, Hayvan Hakları, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Sakarya, Akyazı, Suç, Son Dakika

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