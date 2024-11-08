Tüfekle İki Kişiyi Yaralayan Genç Tutuklandı

Tüfekle 2 kişiyi yaralayan 18 yaşındaki genç tutuklandı
SAMSUN - Samsun'da parkta tüfekle 2 kişiyi yakalaya 18 yaşındaki genç çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kazımkarabekir Mahallesi'ndeki parkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, pompalı tüfekle ateş ederek A.T. ve E.K.'yi saçma isabet etmesi sonucu yaralayan A.M.Ç.(18), İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen A.M.Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
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