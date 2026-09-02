Tuğberk İmamoğlu gemisinde can filikaları boş bulundu: 10 kişilik mürettebattan haber yok
Denizcilik Genel Müdürlüğü, Tuğberk İmamoğlu gemisine ait can kurtarma araçlarının deniz yüzeyinde bulunduğunu ancak içlerinde gemi personelinin tespit edilemediğini açıkladı. Olayda 10 gemi insanının görev yaptığı belirtilirken, mürettebattan henüz haber alınamadı.
Denizcilik Genel Müdürlüğü: "On gemi insanının görev yaptığı Tuğberk İmamoğlu gemisine ait can kurtarma araçları (serbest düşmeli can filikası dahil) deniz yüzeyinde bulunmuş, ne yazık ki içlerinde gemi personeli tespit edilememiştir."
Kaynak: İHA
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