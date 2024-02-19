TÜGŞAV Başkanı Lokman Aylar, Ankara Adliyesine ifade verdi - Son Dakika
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TÜGŞAV Başkanı Lokman Aylar, Ankara Adliyesine ifade verdi

TÜGŞAV Başkanı Lokman Aylar, Ankara Adliyesine ifade verdi

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı (TÜGŞAV) Başkanı Lokman Aylar, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin (DEM Parti) şikayeti üzerine Ankara Adliyesine gelerek ifade verdi.

19.02.2024 18:41
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Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı (TÜGŞAV) Başkanı Lokman Aylar, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin (DEM Parti) şikayeti üzerine Ankara Adliyesine gelerek ifade verdi.

Ankara Adliyesi önünde TÜGŞAV Başkanı Lokman Aylar'a destek için toplanan vakıf üyeleri, "Mecliste terörist istemiyoruz" şeklinde slogan attı. Aylar, adliye önünde yaptığı açıklamada 2023 yılının Aralık ayında 21 şehit haberi üzerine DEM'li vekillerin söylemlerinin ardından parti binası önünde basın açıklaması yaptığını hatırlattı. Açıklama sırasında hiçbir hakaret belirten ifadenin kullanılmadığını dile getiren Aylar, "Gerçekleştirdiğimiz eylemde evlatlarımızı şehit eden teröristlere 'terörist' diyemeyen, binlerce insanımızı öldürmekten sorumlu olan terörist başı bebek katili Öcalan'ın heykelini dikmek isteyenlere karşı kullandığımız her cümlenin arkasındayız" diye konuştu.

Aylar, bürokraside ve şehirlerde terör destekçilerine fırsat verilmemesi gerektiğini söyledi. Dağdaki teröristle Mecliste terör propagandası yapanlar arasında hiçbir fark olmadığını belirten Lokman Aylar, "Bizim için dağdaki teröristlerle DEM Parti vekilleri arasındaki fark, birinin ayağında mekap varken, diğerinin kravat takmasıdır. Aslında vicdan sahibi olan tüm insanımızın düşüncülerine tercüman olduğumuz bu eylem sonrasında DEM Parti tarafından 'halkı kin ve nefrete teşvik etme' suçlamasıyla karşı karşıya kaldık. Biz sadece sarı torba bıraktık, onlar sarı torbayı görünce hayallerinde neler canlandırdılar, neler düşündüler, niye bu kadar korku ve paniğe kapıldılar bilmiyoruz. Başta DEM Partililer ve terör örgütlerine destek veren siyasi yapılanmalar bilsinler ki nasıl dağda kahramanlarımız son teröristi etkisiz hale getirinceye kadar terörle mücadelemiz bitmeyecekse, bu siyasi uzantılar kapatılıncaya kadar da bizim mücadelemiz bitmeyecektir" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa TÜGŞAV Başkanı Lokman Aylar, Ankara Adliyesine ifade verdi - Son Dakika

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