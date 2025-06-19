Tüm birikimi yandı, Merkez Bankası'ndan gelen haberle büyük mutluluk yaşadı - Son Dakika
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Tüm birikimi yandı, Merkez Bankası'ndan gelen haberle büyük mutluluk yaşadı

Tüm birikimi yandı, Merkez Bankası\'ndan gelen haberle büyük mutluluk yaşadı
19.06.2025 10:26
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Antalya'nın Serik ilçesinde çıkan yangında hem evini hem de evde sakladığı 80 bin lirasını kaybeden Ahmet Özkan'ın parası, Merkez Bankası tarafından yenisiyle değiştirildi. Muhtar Sadi Kahya'nın girişimiyle gerçekleşen para iadesi, Özkan'a büyük mutluluk yaşattı.

Antalya'nın Serik ilçesinde çıkan yangında hem evini hem de parasını kaybeden Ahmet Özkan'ın yanan parası Merkez Bankası tarafından yenisiyle değiştirildi. Parasını mahalle muhtarı aracılığıyla alan vatandaş büyük mutluluk yaşadı.

TÜPÜ DEĞİŞTİRİRKEN...

Karataş Mahallesi'nde 5 Haziran tarihinde sabah saatlerinde Ahmet Özkan'a ait tek katlı taş evde yangın çıktı. Özkan'ın tüpü değiştirdikten sonra kaçak olup olmadığını çakmakla kontrol ettiği esnada çıktığı tespit edilen yangında evden yükselen dumanları fark eden mahalle sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri ile jandarma sevk edildi.

Tüm birikimi yandı, Merkez Bankası'ndan gelen haberle büyük mutluluk yaşadı

EŞYALAR DA PARA DA YANDI

Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına almaya çalıştı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren yoğun çalışmaları sonucu yangın söndürüldü.

Tüm birikimi yandı, Merkez Bankası'ndan gelen haberle büyük mutluluk yaşadı

Yangında evde bulunan eşyalarla birlikte ev sahibi Ahmet Özkan'ın uzun yıllardır biriktirdiği ve evde sakladığı 80 bin lira nakit parası da yandı. Yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Tüm birikimi yandı, Merkez Bankası'ndan gelen haberle büyük mutluluk yaşadı

MERKEZ BANKASI PARALARI DEĞİŞTİRDİ

Olayın ardından harekete geçen Karataş Mahallesi Muhtarı Sadi Kahya, Merkez Bankası ile irtibata geçerek iletişim komisyonu üzerinden yanan paraların yeniden değiştirilmesine aracı oldu. Yanan 80 bin lirasına kavuşan Ahmet Özkan büyük mutluluk yaşarken muhtar Sadi Kahya paralı teslim ettiği anların fotoğrafını "Adım muhtar, soyadım hizmet, Merkez Bankası İletişim Komisyonu'ndan yanan paralarımızı değiştirdik, hayırlı olsun. Bu gibi durumların tekrar yaşanmaması dileğiyle tekrar geçmiş olsun" mesajıyla paylaştı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tüm birikimi yandı, Merkez Bankası'ndan gelen haberle büyük mutluluk yaşadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • yusufkaan5:
    ALLAH devletimize zeval vermesin 271 12 Yanıtla
  • erbilek06:
    arada bir gündemde kalmak lazım 35 62 Yanıtla
  • 159756Sr:
    merkez Bankası için 80 bin ne olacak darphane çalışıyor zaten 55 41 Yanıtla
  • Mh459267:
    TÜPDE KAÇAK VARMI DİYE ÇAKMAK İLE KONTROL EDEN BİR MİLLET ? 86 2 Yanıtla
  • enteresan:
    eşyaların yenisi ve evin tadilatida yapilsa keşke 62 1 Yanıtla
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