Tunceli\'de 3 Gün Mahsur Kalan Kişi Kurtarıldı

Tunceli'de olumsuz hava şartları nedeni ile arazide 3 gün mahsur kalan bir kişi, AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Tunceli'nin Bor köyünde olumsuz hava şartları nedeniyle 3 gündür arazide mahsur kaldı. Haber verilmesi üzerine AFAD ekipleri bölgeye yönlendirildi. Zorlu arazi ve olumsuz hava şartlarına rağmen yürütülen başarılı operasyon sonucunda vatandaş güvenli bir şekilde Tunceli merkeze ulaştırıldı. - TUNCELİ