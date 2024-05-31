Tunceli'de 50 Milyon Liralık Vurgun Yapan Çeteye Operasyon: 17 Gözaltı - Son Dakika
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Tunceli'de 50 Milyon Liralık Vurgun Yapan Çeteye Operasyon: 17 Gözaltı

Tunceli'de escort temin etme vaadiyle 50 milyonluk vurgun yapan çeteye operasyon düzenlendi. Tunceli merkezli 3 ilde yapılan operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda, çeşitli suç delilleri ve büyük miktarda para ele geçirildi. Çetenin ülke genelinde 2 yılda yaklaşık 50 milyonluk vurgun yaptığı değerlendiriliyor.

31.05.2024 20:39
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Tunceli'de 50 milyon liralık vurgun yapan çeteye operasyon: 17 gözaltı

TUNCELİ - Tunceli'de escort temin etme vaadiyle 50 milyonluk vurgun yapan çeteye operasyon düzenlendi. Tunceli merkezli 3 ilde yapılan operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı.

Tunceli'de 06 Mayıs 2024 günü B.A. isimli bir vatandaşın Polis Merkez Amirliğine giderek sosyal medya platformunda açılan 'Tunceli Escort Duru' isimli sayfa üzerinden bir şahısla irtibat kurarak buluşma vaadi ile toplamda 225 bin TL dolandırdığını beyan etmesi üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Asayiş Şube Müdürlüğünce, şüpheli şahısların kullanmış oldukları tespit edilen toplam 16 GSM hattı üzerinde yapılan çalışmalar neticesinde, Denizli ve Kocaeli illerinde 17 şüpheli şahsın escort temin etme vaadiyle 'Nitelikli Dolandırıcılık' olayına karıştığı, ayrıca yapılan iletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınması sırasında 29 vatandaşın aynı vaatle dolandırılmaya çalışıldığı tespit edildi.

Tunceli Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 28 Mayıs 2024 tarihinde Denizli ve Kocaeli illerinde yapılan eş zamanlı operasyonda gözaltına alınarak Tunceli'ye getirilen 17 şüpheli şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından 31 Mayıs 2024 tarihinde adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda, 21 adet cep telefonu, 31 adet sim kart, 10 adet bankamatik kartı, 2 adet tablet, 1 adet laptop, 1 adet para akışının not edildiği ajanda, 1 adet para sayma makinesi, 122 bin 700 TL ve 100 dolara el konuldu.

Ayrıca şüphelilerin yapılan sorgusunda çete lideri M.K.'nin suçtan elde ettiği gelirin yüzde altmışını kendine ayırdığı, yüzde kırkını ise çalıştırdığı diğer şüphelilere dağıttığı tespit edilirken, çetenin escort temin etme yöntemiyle ülke genelinde 2 yılda yaklaşık 50 milyonluk vurgun yaptığı değerlendiriliyor.

Kaynak: İHA

Operasyon, Tunceli, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tunceli'de 50 Milyon Liralık Vurgun Yapan Çeteye Operasyon: 17 Gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tunceli'de 50 Milyon Liralık Vurgun Yapan Çeteye Operasyon: 17 Gözaltı - Son Dakika
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