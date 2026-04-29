Tunceli'de altyapı için yoğun mesai
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tunceli'de altyapı için yoğun mesai

29.04.2026 12:50  Güncelleme: 12:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tunceli'de kesintisiz su ve sağlıklı altyapı hizmetinin sürdürülebilmesi amacıyla ekipler, son 24 saat içerisinde şehrin dört bir yanında yoğun bir çalışma gerçekleştirdi.

Tunceli genelinde kesintisiz su ve sağlıklı altyapı hizmeti sağlamak amacıyla belediye ekipleri, son 24 saat içinde şehrin dört bir yanında eş zamanlı operasyonlar yürüterek kritik arızaları giderdi. Kent genelinde altyapı sürekliliğini korumak için seferber olan ekipler, gece gündüz demeden yoğun bir çalışma programı uyguladı. Şehrin kritik noktalarındaki arızalara anında müdahale eden ekipler, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için mesai kavramını ortadan kaldırdı. Çalışmalar kapsamında su arıtma tesisindeki aeratör arızası, gece geç saatlere kadar süren titiz bir operasyonla onarıldı.

Eş zamanlı olarak terfi istasyonlarında gerçekleştirilen kapsamlı temizlik ve bakım işlemleriyle sistemin verimliliği en üst seviyeye çıkarıldı. Şehrin farklı bölgelerinde rapor edilen ana hat kanalizasyon tıkanıklıkları ve arızaları, modern ekipmanlar ve uzman personelin müdahalesiyle kısa sürede çözüldü. İçme suyu hatlarında meydana gelen sızıntı ve kopmalar ise su kesintisine fırsat verilmeden onarılarak şebeke akışı normale döndürüldü. - TUNCELİ

Kaynak: İHA

Tunceli

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Çiftçi acı haberi duyurdu: Ayşe öğretmen vefat etti Bakan Çiftçi acı haberi duyurdu: Ayşe öğretmen vefat etti
7 yıllık esaret son buldu, Nazar’ın velayeti annesine verildi 7 yıllık esaret son buldu, Nazar'ın velayeti annesine verildi
El kadar çocuğa araba verdi, savunması polisi çıldırttı El kadar çocuğa araba verdi, savunması polisi çıldırttı
Ve Jose Mourinho geri dönüyor İşte yeni takımı Ve Jose Mourinho geri dönüyor! İşte yeni takımı
İstanbul’da Formula 1 aracını selamlayan kedi dünyada viral oldu İstanbul'da Formula 1 aracını selamlayan kedi dünyada viral oldu
Ateşkes anlaşmasını ihlal eden İsrail, bir kez daha Lübnan’ı vurdu Ateşkes anlaşmasını ihlal eden İsrail, bir kez daha Lübnan'ı vurdu

12:43
Kurban Bayramı’nda emeklilere verilecek ikramiye tutarı belli oldu
Kurban Bayramı'nda emeklilere verilecek ikramiye tutarı belli oldu
12:21
Bakan Gürlek: Rojin Kabaiş’in telefonunun incelenmesi için özel ekip kurduk, soruşturmada olumlu gelişme olabilir
Bakan Gürlek: Rojin Kabaiş'in telefonunun incelenmesi için özel ekip kurduk, soruşturmada olumlu gelişme olabilir
12:08
Son kez Samandıra’ya giden Tedesco’nun zor anları
Son kez Samandıra'ya giden Tedesco'nun zor anları
11:46
Memur zammında büyük değişim İlk tahminler geldi
Memur zammında büyük değişim! İlk tahminler geldi
11:10
Nizamettin Kabaiş: Rojin’in oda arkadaşı bize ihanet etti, 4 kez ifade değiştirdi
Nizamettin Kabaiş: Rojin'in oda arkadaşı bize ihanet etti, 4 kez ifade değiştirdi
10:46
ABD-İran savaşıyla ilgili tedirgin eden iddia: Rusya da dahil olacak
ABD-İran savaşıyla ilgili tedirgin eden iddia: Rusya da dahil olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2026 12:52:37. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.