Tunceli\'de altyapı için yoğun mesai

Tunceli genelinde kesintisiz su ve sağlıklı altyapı hizmeti sağlamak amacıyla belediye ekipleri, son 24 saat içinde şehrin dört bir yanında eş zamanlı operasyonlar yürüterek kritik arızaları giderdi. Kent genelinde altyapı sürekliliğini korumak için seferber olan ekipler, gece gündüz demeden yoğun bir çalışma programı uyguladı. Şehrin kritik noktalarındaki arızalara anında müdahale eden ekipler, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için mesai kavramını ortadan kaldırdı. Çalışmalar kapsamında su arıtma tesisindeki aeratör arızası, gece geç saatlere kadar süren titiz bir operasyonla onarıldı.

Eş zamanlı olarak terfi istasyonlarında gerçekleştirilen kapsamlı temizlik ve bakım işlemleriyle sistemin verimliliği en üst seviyeye çıkarıldı. Şehrin farklı bölgelerinde rapor edilen ana hat kanalizasyon tıkanıklıkları ve arızaları, modern ekipmanlar ve uzman personelin müdahalesiyle kısa sürede çözüldü. İçme suyu hatlarında meydana gelen sızıntı ve kopmalar ise su kesintisine fırsat verilmeden onarılarak şebeke akışı normale döndürüldü. - TUNCELİ