Tunceli'de Bozayı Saldırısı: Araçta Maddi Hasar Meydana Geldi

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Tunceli'de geçtiğimiz günlerde bir vatandaş ayı saldırısı sonucu hayatını kaybetmişti. Kentte, önceki gün de bir bozayı seyir halinde bulunan araca saldırdı. 4 kişinin bulunduğu araçta maddi hasar meydana geldi.

Tunceli'de son yıllarda popülasyonları artan ve yerleşim yerlerine kadar inen bozayılar, insanlar için tehdit oluşturmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde Nazımiye ilçesine bağlı Dalik bölgesinde bozayı saldırısı sonucu 42 yaşındaki Ergün Yıldız hayatını kaybetmişti. Bozayı, bu sefer de Tunceli- Pülümür kara yolunda seyir halinde olan bir araca saldırdı. 4 kişinin bulunduğu araçta maddi hasar meydana gelirken, vatandaşlar son zamanlarda insanlar için tehdit oluşturan bozayılarla ilgili tedbir alınmasını istedi.

Yolda seyir halindeyken bozayı saldırısı sonucu aracında ciddi hasar meydana gelen Murat Uz, "Akşam saatlerinde kara yolunda seyir halindeyken ağaçlık alandan çıkan bir bozayı direkt aracımıza saldırdı. Allah'tan düşük hızla seyir halindeydim ve yaptığım manevralarla aracın kaza yapmasını önledim. O gün oradan bir yaya ya da motosikletli geçmiş olsaydı sonucunu düşünmek dahi istemiyorum. Olayın olduğu bölgede insanlar akşam yürüyüşleri yapıyor. İnsanlara zarar verebilecek hayvanlar için ne tür önlemler alınması gerekiyorsa yetkililerin bunları bir an önce alması gerekiyor. Yoksa istenmeyen sonuçlar yaşanabilir" dedi. - TUNCELİ