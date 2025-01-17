Tunceli\'de Camii Kundaklayan Şahıs Yakalandı

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Tunceli'nin Pertek ilçesinde camiyi kundaklayarak yangına sebep olan ve psikolojik sorunları olduğu öğrenilen şahıs yakalandı.

Olay, Tunceli'nin Pertek ilçesi Kaledibi Mahallesi'nde dün gece saatlerinde meydana geldi. Eşini kaybettiği ve psikolojik sorunları olduğu belirtilen 47 yaşındaki H.G. isimli şahıs, Kaledibi Camisi'ni yakmaya çalıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edilirken cemevini de yakmaya giden şahıs ekiplerin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Çıkan yangın, Pertek Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken camide maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı incelemenin devam ettiği kaydedildi. - TUNCELİ