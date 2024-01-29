Dağdan kopan kaya parçası kamyonetin ön camından girdi! Sürücü hayatını kaybetti

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde dağdan düşen kaya parçasının camdan içeri girdiği kamyonetteki Ali Ekber Soylu (64), yaralandı. Bacakları ezilen Soylu, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Soylu'nun son anları ise kameralara yansıdı.

DAĞDAN DÜŞÜP KAMYONETE SAPLANDI

Dün akşam saatlerinde Tunceli- Ovacık kara yolunun 35'inci kilometresinde dağdan kopan kaya parçası, V.Y. yönetimindeki 23 BU 109 plakalı kamyonetin ön camını kırarak içeri girdi. Kaya parçası sürücünün yanında bulunan Ali Ekber Soylu'nun (64) bacaklarını üzerine düştü.

BACAKLARI EZİLEN SÜRÜCÜ KURTARILAMADI

İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bacakları ezilen Soylu, Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan da Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Soylu, tüm çabalara karşın kurtarılamadı.

SÜREKLİ KAYA PARÇASI DÜŞÜYOR

Bulundukları bölgede sürekli kaya parçalarının düştüğünü söyleyen Mazlum Büyüktaş, "Burada hep kaya geliyor. Şurada 'kaya gelebilir levhası da var.' Kocaman bir kaya gelmiş arabanın içine girmiş. Adamın ayağını mahvetmiş. Yazık, günah" dedi.