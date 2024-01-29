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Dağdan kopan kaya parçası kamyonetin ön camından girdi! Sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika
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Dağdan kopan kaya parçası kamyonetin ön camından girdi! Sürücü hayatını kaybetti

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde dağdan düşen kaya parçasının kamyonetin ön camından içeri girmesi sonucu ağır yaralanan sürücü Ali Ekber Soylu, hastanede hayatını kaybetti.

29.01.2024 - 11:40,  Güncelleme: 12:21
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Tunceli'nin Ovacık ilçesinde dağdan düşen kaya parçasının camdan içeri girdiği kamyonetteki Ali Ekber Soylu (64), yaralandı. Bacakları ezilen Soylu, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Soylu'nun son anları ise kameralara yansıdı.

DAĞDAN DÜŞÜP KAMYONETE SAPLANDI

Dün akşam saatlerinde Tunceli- Ovacık kara yolunun 35'inci kilometresinde dağdan kopan kaya parçası, V.Y. yönetimindeki 23 BU 109 plakalı kamyonetin ön camını kırarak içeri girdi. Kaya parçası sürücünün yanında bulunan Ali Ekber Soylu'nun (64) bacaklarını üzerine düştü.

Dağdan kopan kaya parçası kamyonete saplandı! Bacakları ezilen sürücü kurtarılamadı

BACAKLARI EZİLEN SÜRÜCÜ KURTARILAMADI

İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bacakları ezilen Soylu, Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan da Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Soylu, tüm çabalara karşın kurtarılamadı.

Dağdan kopan kaya parçası kamyonete saplandı! Bacakları ezilen sürücü kurtarılamadı

SÜREKLİ KAYA PARÇASI DÜŞÜYOR

Bulundukları bölgede sürekli kaya parçalarının düştüğünü söyleyen Mazlum Büyüktaş, "Burada hep kaya geliyor. Şurada 'kaya gelebilir levhası da var.' Kocaman bir kaya gelmiş arabanın içine girmiş. Adamın ayağını mahvetmiş. Yazık, günah" dedi.

Dağdan kopan kaya parçası kamyonete saplandı! Bacakları ezilen sürücü kurtarılamadı
Dağdan kopan kaya parçası kamyonetin ön camından girdi! Sürücü hayatını kaybetti
Kaynak: DHA
YORUMLAR (3)
  • Harun Gür: Kar suyu kayaları yerinden oynatıyor. Kışın başka yol kullanılmalı. Yanıtla 1 27
  • eyup yamak: Tehlike arzeden kayalar top atışı dinamit vs. düşürülmeli. Yanıtla 1 26
  • mert çelik: yesıllı adam ölü fotosumu Yanıtla 3 9

Tunceli, Ovacık, DHA, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Dağdan kopan kaya parçası kamyonetin ön camından girdi! Sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika
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