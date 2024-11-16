Tunceli'de Define Dolandırıcılarına Karşı Uyarı - Son Dakika
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Tunceli'de Define Dolandırıcılarına Karşı Uyarı

Tunceli\'de Define Dolandırıcılarına Karşı Uyarı

Tunceli'nin Hozat ilçesinde, define bulma ve tarihi eser satışı vaadiyle dolandırılan vatandaşlar için çalışma başlatıldı. Yetkililer, dolandırıcılara karşı dikkatli olunması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

16.11.2024 12:26  Güncelleme: 12:31
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Tunceli'de, define bulma, define kazma ve tarihi eser satışı vaadiyle kimi vatandaşları dolandıran şahısların bulunması amacıyla çalışma başlatıldı. Yetkililer, yalan ve kandırıcı vaatlerde bulunarak vatandaşları mağdur etmeye çalışanlara karşı dikkatli olunması yönünde çağrıda bulundu.

Tunceli'nin Hozat ilçesinde kimi vatandaşların, define bulma, define kazma ve tarihi eser satışı yoluyla dolandırıldıkları ortaya çıktı. Güvenlerini kazanarak para temini sağlayan şahıslarca dolandırıldıklarını anlayan vatandaşların başvurusu üzerine polis ve jandarma tarafından çalışma başlatılırken Cumhuriyet Savcılığı tarafından da tahkikata başlandığı belirtildi. Kimi vatandaşların yüz binlerce lira dolandırıldığının öğrenildiği olaylara ilişkin başta köy muhtarları olmak üzere vatandaşlara bilgilendirmelerde bulunulurken Hozat Belediye Başkanlığı da dolandırıcılık olaylarına karşı dikkatli olunmasını isteyen açıklama yayımladı.

Belediye açıklamasında, "İlçemizde define bulma, define kazma ve tarihi eser satışı yönünde vatandaşlarımızı dolandırmaya çalışan yabancı şahıslar görülmüştür. Bu dolandırıcılar, çeşitli yalan ve kandırıcı vaatlerle halkımızı mağdur etmeyi amaçlamaktadır. Ayrıca son dönemde telefon yoluyla kendini kamu görevlisi olarak tanıtıp para talep eden dolandırıcıların da faaliyet gösterdiği gözlemlenmiştir. Vatandaşlarımızın dikkatli olmaları ve bu tür şüpheli durumlarla karşılaştıklarında derhal kolluk kuvvetlerine başvurmaları önemli rica olunur. Unutmayınız, kolluk kuvvetleri sizden telefon yoluyla para istemez. Dolandırıcılık girişimlerine karşı vatandaşlarımızın dikkatli olmaları önemli duyurulur" ifadelerine yer verildi. - TUNCELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tunceli'de Define Dolandırıcılarına Karşı Uyarı - Son Dakika

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