Tunceli\'de DEM Partisi basın açıklamasına polis müdahalesi

Tunceli'de DEM Partisi il örgütü tarafından izinsiz düzenlenmek istenen basın açıklamasına polis müdahale etti. Müdahalede gözaltına 6 kişi ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Tunceli'de DEM Partisi il örgütü tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından sınır ötesine düzenlenen operasyonları protesto etmek için basın açıklaması gerçekleştirilmek istendi. Merkez Sanat Sokağında düzenlenmek istenen açıklamaya polis, izinsiz olduğu gerekçesiyle müdahale etti.

Müdahalede gözaltına alınan 6 kişi, ifadeleri alınmak üzere Tunceli Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. - TUNCELİ