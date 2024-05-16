Tunceli'de Gösteri ve Yürüyüşler Yasaklandı - Son Dakika
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Tunceli'de Gösteri ve Yürüyüşler Yasaklandı

Tunceli\'de Gösteri ve Yürüyüşler Yasaklandı

Tunceli Valiliği, milli güvenlik ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla gösteri ve yürüyüşlerin 4 gün boyunca yasaklandığını duyurdu. Yasaklama, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddelerine dayandırıldı.

16.05.2024 21:05
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Tunceli'de gösteri ve yürüyüşler 4 gün boyunca yasaklandı.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, "Milli birlik ve beraberliğimizi zedeleyici provokatif eylemlerin önüne geçilebilmesi, milli güvenlik, kamu düzeni ve güvenliğinin tesisi, Cumhuriyetin temel nitelikleri ve Devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünün korunması, olası yasadışı eylemlerin önlenerek müessif olayların yaşanmaması amacıyla ve kamu düzeni ve güvenliğinin olağan hayatı durduracak veya kesintiye uğratacak şekilde bozulacağına ilişkin ciddi belirtilerin bulunduğu hususu göz önüne alındığında can ve mal güvenliğinin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin ve kamu esenliğinin sağlanmasının güçleşeceği gerekçesi ile Valilik ve Kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler ile kamu kurum ve kuruluşlarının düzenleyeceği programlar, resmi bayram, resmi anma günleri, resmi tören ve kutlamalar ile spor faaliyetleri hariç olmak üzere, açık ve kapalı alanlarda yapılabilecek her türlü eylemin toplanma, yürüyüş, basın açıklaması, kapalı yer toplantısı, açlık grevi, oturma eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, bildiri broşür dağıtma, afiş ve pankart asma jandarma bölgesi dahil il ve ilçe mülki sınırlarımız içerisinde, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. ve 19. Maddeleri ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/A, B ve C Maddeleri gereğince, bugün saat 18.00'dan itibaren 19 Mayıs 2024 tarihine kadar yasaklanmıştır" denildi. - TUNCELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tunceli'de Gösteri ve Yürüyüşler Yasaklandı - Son Dakika

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