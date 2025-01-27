Tunceli'de Jandarma Akıllı Devriye Uygulaması Başladı - Son Dakika
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Tunceli'de Jandarma Akıllı Devriye Uygulaması Başladı

Tunceli\'de Jandarma Akıllı Devriye Uygulaması Başladı

Jandarma Genel Komutanlığı, Tunceli'de yerli JADU uygulaması ile asayiş hizmetlerini güçlendiriyor.

27.01.2025 14:15
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Tunceli'de yerli ve milli uygulama olan Jandarma Akıllı Devriye Uygulaması (JADU) hayata geçirildi.

Jandarma Genel Komutanlığınca geliştirilen ve asayiş ile trafik hizmetlerinin etkinliğinin artırılabilmesi maksadıyla kullanıma sunulan JADU, yerli ve milli bir uygulama olurken yüz tanıma ile sorgulama yapabiliyor. JADU ile birlikte uygulamanın yüklü olduğu mobil cihazlardan yüz tanıma ile sorgulama yapılabiliyor, uygulamanın kullanıldığı yaka kamerasına ait görüntüler kayıt altına alınıyor, yapılan sorgulamaların istatiksel verilerini kayıt ederek, kural tabanlı analizler yapılabiliyor, ayrıca yaka kamerasından yapılan sorgulamalarda arama kaydı bulanan şahıslara karşı alarm üreterek arananlar listesi oluşturulabiliyor.

Tunceli İl Jandarma Komutanlığınca kullanımına başlanılan yaka kameraları ve JADU uygulaması ile emniyet ve asayiş hizmetlerinin etkinliğinin arttırıldığı, Gözeler Asayiş Kontrol Noktası ile yol kontrol noktaları gibi kritik öneme sahip bölgelerde kullanımına başlandığı kaydedildi. - TUNCELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tunceli'de Jandarma Akıllı Devriye Uygulaması Başladı - Son Dakika

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