Tunceli'de hayvan otlatmaya giden vatandaş kayboldu - Son Dakika
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Tunceli'de hayvan otlatmaya giden vatandaş kayboldu

Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde hayvan otlatmaya çıkan bir vatandaştan haber alınamaması üzerine çok sayıda ekip arama çalışması başlattı. Jandarma timi, AFAD arama kurtarma personeli ve gönüllüler bölgede kayıp vatandaşı bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.

07.06.2024 00:03
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Tunceli'de hayvan otlatmaya giden ve kendisinden haber alınamayan vatandaşı bulmak için çok sayıda ekip çalışma başlattı.

Tunceli'nin Nazımiye ilçesi Dalik Mahallesi'nde hayvan otlatmaya çıkan vatandaştan haber alınamaması üzerine yakınları tarafından 112'ye ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine bölgeye 33 kişilik jandarma timi, 7 AFAD arama kurtarma personeli, 5 gönüllü ve 2 arama kurtarma aracı gönderildi.

Ekiplerin bölgede arama çalışması başlattığı öğrenildi. - TUNCELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tunceli'de hayvan otlatmaya giden vatandaş kayboldu - Son Dakika

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