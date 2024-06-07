Tunceli'de hayvan otlatmaya giden vatandaş kayboldu

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Tunceli'de hayvan otlatmaya giden ve kendisinden haber alınamayan vatandaşı bulmak için çok sayıda ekip çalışma başlattı.

Tunceli'nin Nazımiye ilçesi Dalik Mahallesi'nde hayvan otlatmaya çıkan vatandaştan haber alınamaması üzerine yakınları tarafından 112'ye ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine bölgeye 33 kişilik jandarma timi, 7 AFAD arama kurtarma personeli, 5 gönüllü ve 2 arama kurtarma aracı gönderildi.

Ekiplerin bölgede arama çalışması başlattığı öğrenildi. - TUNCELİ