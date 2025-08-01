Tunceli\'de Korkunç Kaza: Sürücü Araç Altında Kaldı

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde arazide yokuş aşağı hareket eden araçtan atlayan sürücü, aracın altında kalarak hayatını kaybetti.

Kaza, Tunceli'nin Pülümür ilçesine bağlı Ağaşenlik köyü Koçpınar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre köy yolunda pikap tarzı araçla seyir halinde olan 38 yaşındaki Yavuz Dal, aracın yokuş aşağı hareketlenmesiyle araçtan atladı. Aracın altında kalan sürücü Dal, olay yerinde hayatını kaybederken vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde yapılan ilk incelemenin ardından Dal'ın cansız bedeni, Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - TUNCELİ