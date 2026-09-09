Tunceli'de kuyumcuları sahte altınla dolandıran 2 zanlı, Elazığ'da operasyonla yakalandı - Son Dakika
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Tunceli'de kuyumcuları sahte altınla dolandıran 2 zanlı, Elazığ'da operasyonla yakalandı

Tunceli\'de kuyumcuları sahte altınla dolandıran 2 zanlı, Elazığ\'da operasyonla yakalandı
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Tunceli'de kuyumculara 17 adet sahte altın verip 152 bin lira zarara uğratan 2 şüpheli, polis operasyonuyla Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde yakalandı. Şüphelilerden birinin evinde ruhsatsız tabanca, 314 fişek ve çok sayıda altın ambalajı ele geçirildi.

Tunceli'de kuyumcuları sahte altınlarla dolandırarak 152 bin liralık zarara uğrattığı belirlenen 2 şüpheli, polis ekiplerinin çalışması sonucu Elazığ'da yakalandı.

Tunceli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından, kent merkezinde faaliyet gösteren kuyumcu esnafını hedef alan sahte altın dolandırıcılığına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan saha ve takip çalışmaları sonucunda, 2 ayrı kuyumcuya 17 adet 1 gramlık sertifikalı sahte altın verildiği, karşılığında ise ziynet eşyası ve nakit para alındığı belirlendi. Dolandırıcılık nedeniyle kuyumcuların toplam 152 bin lira zarara uğratıldığı tespit edildi. Çalışmalar kapsamında olayı gerçekleştirdiği belirlenen şüpheli S.D., Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde yakalandı. Soruşturmanın genişletilmesiyle sahte altınları temin ettiği ve organizatör konumunda olduğu belirlenen S.K. da aynı ilçede düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Şüpheli S.K.'nin ikametinde yapılan aramada 7 adet boş 1 gramlık altın ambalajı, 1 adet ambalajlı ata altın, kurusıkı tabancadan bozma ruhsatsız tabanca, farklı çaplarda 314 adet fişek ve 2 adet POS cihazı ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlemlerin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İHA

Kovancılar, Güvenlik, 3. Sayfa, Tunceli, Elazığ, Polis, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tunceli'de kuyumcuları sahte altınla dolandıran 2 zanlı, Elazığ'da operasyonla yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tunceli'de kuyumcuları sahte altınla dolandıran 2 zanlı, Elazığ'da operasyonla yakalandı - Son Dakika
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