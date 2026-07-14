Tunceli\'de Motosiklet Kazası: 2 Yaralı

Tunceli'de meydana gelen motosiklet kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Tunceli- Elazığ karayolu Kanoğlu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre motosiklet sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek otomobile çarptı. Kazada motosiklette bulunan 2 kişi yaralandı. İhbar edilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Karayolunda bir süre trafiğin aksamasına neden olan kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - TUNCELİ