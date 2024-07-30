Tunceli'de Narkotik Köpeği 'Luna' Sayesinde 500 Adet Extacy Hap Ele Geçirildi

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Tunceli'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen şok uygulamada, narkotik köpeği 'Luna'nın tepki vermesi üzerine bir şahsın iç çamaşırında 500 adet extacy hap ele geçirildi.

Tunceli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Asena Projesi kapsamında Pertek uygulama noktasında saat 02.50 sıralarında şok uygulama gerçekleştirdi. Uygulamada, feribottan kontrol noktasına gelen araçta detaylı arama yapıldı. Luna isimli narkotik madde arama köpeğinin tepkisi üzerine araçta bulunan şahsın detaylı üst araması gerçekleştirildi. Aramada, şahsın iç çamaşırında beyaz renkli şeffaf poşet içerisinde toplam 500 extacy hap olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ele geçirildi.

Savcılık talimatıyla polis tarafından gözaltına alınan şüpheli hakkında 'Uyuşturucu Madde Ticareti' suçundan tahkikata başlandı. - TUNCELİ