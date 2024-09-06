Tunceli\'de Araç Baraj Gölüne Düştü

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Tunceli'de otomobil baraj gölüne uçtu. Baraj kapakları açık olmadığı için suyun debisinin düşük olması muhtemel bir faciayı önlerken, araçta bulunan aynı aileden 4 kişi kurtarıldı.

Kaza, Tunceli- Elazığ karayolu Mazgirt Köprüsü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tunceli istikametinde seyir halinde olan Orhan Yaşar yönetimindeki 48 AKZ 616 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Uzunçayır Baraj Gölü'ne düştü. Kazada, araç içindeki Orhan Yaşar (39) ile eşi Narin Aslan Yaşar (38) ve çocukları 5 yaşındaki Dilda ile 9 yaşındaki Elif Dilda Mazgirt İlçe Jandarma Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı SAK timi, AFAD ve itfaiye ekiplerinin yardımıyla sudan çıkarıldı. Baraj kapakları açık olmadığı için suyun debisinin düşük olması muhtemel bir faciayı önlerken, hafif yaralanan 4 kişi de olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Aracın uçma anı güvenlik kamerasına takılırken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - TUNCELİ