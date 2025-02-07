Tunceli\'de Park Halindeki Otomobilde Yangın Çıktı

Tunceli'de, park halindeki bir otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Olay, Tunceli merkez Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre park halindeki bir özel otomobilde yangın çıkması üzerine durum itfaiye ekiplerine bildirildi. Kısa sürede olay yerine giden Tunceli Belediyesi itfaiye ekipleri, araçtaki yangını kontrol altına alarak söndürdü.
Yangının çıktığı araçta maddi hasar meydana gelirken olayla ilgili inceleme başlatıldı. - TUNCELİ
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