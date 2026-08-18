Tunceli’de sağanak yağış köy yollarında hasara yol açtı

Tunceli'de etkili olan sağanak yağıştan dolayı, köy yolları zarar gördü. İl Özel İdaresi ekipleri, yaşanan olayın ardından hemen harekete geçerek çalışmalara başladı.

Tunceli'nin Bağrıdağı mevkiinde etkili olan şiddetli sağanak yağış, bölgedeki ulaşım ağında tahribata yol açtı. Yağışın ardından meydana gelen olumsuzluklardan başta Hasangazi ve Kuzulca köyleri olmak üzere çevredeki çok sayıda köy yolu etkilendi. Yaşanan hasarın ardından İl Özel İdaresi ve Karayolları ekipleri, yolların yeniden ulaşıma açılması ve bakım-onarım çalışmalarının tamamlanması amacıyla bölgede çalışma başlattı. Vali Yardımcısı Hakan Öznay ile Pülümür Belediye Başkanı Müslüm Tosun ve beraberlerindeki heyet, sahadaki durum tespiti yapmak ve yürütülen faaliyetleri takip etmek üzere bölgeye giderek incelemelerde bulundu.