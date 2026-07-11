Tunceli'de Siber Dolandırıcılık Operasyonu: 11 Tutuklama - Son Dakika
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Tunceli'de Siber Dolandırıcılık Operasyonu: 11 Tutuklama

11.07.2026 12:05
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Tunceli'de düzenlenen operasyonda 11 şüpheli tutuklandı, 25 milyon liralık dolandırıcılık ortaya çıktı.

Tunceli'de merkezli düzenlenen siber dolandırıcılık operasyonunda 11 şüpheli tutuklandı. Yatırım danışmanlığı reklamı ile vatanları ağlarına düşüren dolandırcıların paravan olarak kullanılan 8 şirket açığa çıkarılırken 25 milyon liralık işlem hacmi olduğu tespit edildi.

Edinilen bilgiye göre, Tunceli'nin Pertek ilçesinde ikamet eden H.K., dolandırıldığını Tunceli İl Jandarma Komutanlığına bildirmesi üzerine Tunceli Başsavcılığı koordinesinde soruşturma başlatıldı. Mağdur H.K'nin sosyal medyadan karşılaştığı sahte bir yatırım şirketi reklamına tıklayarak WhatsApp üzerinden faaliyet gösteren 'Yatırım Danışmanlığı' adlı gruba yönlendirildiği belirlendi. Yüksek kazanç elde etme amacıyla şüphelilerin yönlendirdiği 6 farklı IBAN numarasına toplam 508bin 233 TL yatıran vatandaşın dolandırılması üzerine jandarma ekipleri harekete geçti.

Tunceli Jandarma Siber ekiplerinin; bankacılık verileri, IP kayıtları, kamera görüntüleri ve açık kaynak araştırmaları üzerinde titizlikle yürüttüğü dijital analizler neticesinde dolandırıcılık ağının büyüklüğü gözler önüne serildi. Yapılan incelemelerde; 16 şüphelinin kimliği tespit edilirken paravan olarak kullanılan 8 şirket açığa çıkarıldı. Bu şirket ve şahıslara ait MASAK verileri ve banka kayıtlarının analizi sonucu toplam 26 milyon TL hacminde şüpheli işlem tespit edildi.

Elde edilen delillerin ardından, Tunceli merkezli olmak üzere İstanbul, Gaziantep, Kocaeli, İzmir, Uşak ve Siirt illerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 14 şüpheli yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 11'i tutuklanarak cezaevine teslim edilirken 3 şüpheli şahıs hakkında adli ise kontrol tedbiri uygulandığı bildirildi. Yurtdışında bulunduğu tespit edilen 2 şüpheli hakkında ise yakalama kararı çıkartıldı.

Operasyonda ayrıca suçta kullanılan; 1 Adet dolandırıcılık kayıtlarının tutulduğu ajanda, 30 sayfa banka hesap hareketleri çıktısı, 5 adet bilgisayar, 9 adet cep telefonu, 5 adet USB bellek, 1 adet hafıza kartı, 11 adet sim kart, 1 adet harddisk, 2 adet tablet, 19 adet banka kartı ele geçirildi. - TUNCELİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Dolandırıcılık, Güvenlik, 3. Sayfa, Tunceli, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tunceli'de Siber Dolandırıcılık Operasyonu: 11 Tutuklama - Son Dakika

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