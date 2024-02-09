Tunceli'de su deposuna düşen köy muhtarı kurtarıldı - Son Dakika
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Tunceli'de su deposuna düşen köy muhtarı kurtarıldı

Tunceli\'de su deposuna düşen köy muhtarı kurtarıldı

Tunceli'nin Mazgirt ilçesine bağlı Köklüce Köyü'nde su deposunu inceleyen köy muhtarı Haydar Yeşilgöz, merdiven ayağının kırılması sonucu depoya düştü. AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarılan muhtar, tedbir amacıyla hastaneye sevk edildi.

09.02.2024 16:52
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Tunceli'de su deposuna düşen köy muhtarı, AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Durumu iyi olan muhtar, tedbir amacıyla hastaneye sevk edildi.

Olay, Tunceli'nin Mazgirt ilçesine bağlı Köklüce Köyü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre köy muhtarı Haydar Yeşilgöz, il özel idaresinden gelen görevlilerle köye su sağlayan depoyu incelerken merdiven ayağının kırılması sonucu deponun içine düştü. Boş olduğu öğrenilen depoya düşen muhtarı kurtarmak için 112, AFAD ve itfaiye ekiplerine haber verildi.

Köye giden ekipler, yaptıkları çalışmayla Yeşilgöz'ü düştüğü yerden çıkardı. Genel sağlık durumu iyi olan Yeşilgöz, 112 ekibi tarafından Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - TUNCELİ

Kaynak: İHA

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