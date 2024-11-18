Tunceli'de Trafik Denetiminde Cezalar ve Kazalar - Son Dakika
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Tunceli'de Trafik Denetiminde Cezalar ve Kazalar

Tunceli\'de Trafik Denetiminde Cezalar ve Kazalar

2024'te Tunceli'de 105 bin araç denetlendi, 7 bin sürücüye 16 milyon TL ceza kesildi, 243 kaza oldu.

18.11.2024 11:16
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Tunceli Emniyet Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından sorumluluk sahasında 2024 yılının ilk on ayında 105 bin 582 araç denetlenirken 7 bin 862 araç sürücüsüne toplam 16 milyon 832 bin 221 lira idari para cezası uygulandı. Aynı dönemde Tunceli genelinde 2'si ölümlü, 126'sı yaralanmalı ve 115'i de maddi hasarlı olmak üzere toplam 243 kaza meydana geldi.

Tunceli Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sorumluluk alanlarında hız denetimi, emniyet kemeri kullanımı, kırmızı ışık ihlali, okul servisleri ve alkol başta olmak üzere bir dizi denetim gerçekleştiriyor. Dron gibi teknolojik araçların da kullanıldığı denetimlere ilişkin bilgi veren Tunceli Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Ekipler Amiri Enez Al, il genelinde toplam 14 trafik ekibiyle, emniyet kemeri, cep telefonu kullanımı, kask kullanımı, alkol denetimi, radarla hız kontrolü ve dronlu denetimler yaptıklarını söyledi. Denetlenen araç sayısı ve kesilen ceza miktarına ilişkin de bilgi veren Al, "2024 yılı içerisinde 105 bin 582 araç ve sürücü denetlendi, 7 bin 862 araç ve sürücüsüne toplam 16 milyon 832 bin 221 TL idari para cezası uygulandı" dedi.

Tunceli'de meydana gelen trafik kazalarına ait istatistikler hakkında konuşan Al, "2024 yılı içerisinde ilimizde 2 ölümlü, 126 yaralanmalı, 115 maddi hasarlı olmak üzere toplam 243 kaza meydana gelmiştir. 2 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 196 vatandaşımız ise yaralanmıştır" diye konuştu.

Trafik kurallarına uymanın önemine vurgu yapan Al, "Hayatımızın her alanında olduğu gibi trafikte de saygı büyük önem taşımaktadır. Özellikle incinebilir yol kullanıcıları olan motosikletli ve motosikletlilere karşı sürücülerimizin dikkatli olmaları gerekmektedir. Yine yayalara öncelik tanınması da son derece önemlidir" şeklinde konuştu.

Emniyet kemeri kullanımının son derece hayati olduğunu söyleyen Ekipler amiri Al, "Unutmayalım ki emniyet kemeri ve kask bizi sevdiklerimize ve hayata bağlar" ifadelerini kullandı. - TUNCELİ

Kaynak: İHA

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