Tunceli'de trafik kazası: 1 kişi yaralandı

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Tunceli'de iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Ovacık yol ayrımı Celal Doğan mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre iki araç çarpıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan bir kişi, yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - TUNCELİ