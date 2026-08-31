Tunceli\'de Traktör Devrildi, Sürücü Yaralandı

Tunceli'nin Pertek ilçesinde gübre yüklü traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralandı. Kaza anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaza, Tunceli-Pertek kara yolu Singeç Köprüsü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hayvan gübresi yüklü römorklu traktör, virajda kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü yaralanırken, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Öte yandan kaza anı, tesadüfen cep telefonu ile çekim yapan bir şahsın kamerasına saniye saniye yansıdı.