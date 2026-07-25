Tunceli\'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama

Tunceli'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 908 gram esrar ele geçirilirken, gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Tunceli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kente uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlatıldı. Bu kapsamda Üniversite uygulama noktasında durdurulan araçta yapılan aramada 766,01 gram esrar ele geçirildi. Çalışmalarını genişleten ekipler, şüphelilerin ikametinde gerçekleştirdikleri aramada ise uyuşturucu madde tartımında kullanıldığı değerlendirilen 1 hassas terazi ile 142,18 gram esrar maddesi daha ele geçirdi. Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.