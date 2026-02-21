Tunceli'de Uyuşturucu Operasyonu: Bir Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
Tunceli'de Uyuşturucu Operasyonu: Bir Şüpheli Tutuklandı

21.02.2026 12:59
Tunceli'de yapılan narkotik operasyonunda satışa hazır kokain ele geçirildi, bir kişi tutuklandı.

Tunceli'de Narkotik ekiplerince düzenlenen operasyonda, üzerinden ve aracında satışa hazır fişekler halinde kokain ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

Tunceli'de uyuşturucu madde ticaretine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon gerçekleştirildi. Yürütülen teknik ve fiziki takip sonucunda şüpheli U.S. durduruldu. Şüphelinin üzerinde ve kullandığı araçta yapılan aramalarda kokain maddesi ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucunun satışa hazır fişekler halinde paketlendiği tespit edildi.

Gözaltına alınan U.S., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Yetkililer, uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla ve aralıksız sürdürüleceğini bildirdi. - TUNCELİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Narkotik, Tunceli, Son Dakika

13:06
