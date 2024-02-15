Tunceli merkezli PKK/KCK operasyonunda 14 şüpheli yakalandı

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Tunceli merkezli Elazığ ve İstanbul'da düzenlenen PKK/KCK operasyonunda 14 şüpheli yakalandı.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütünün faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik çalışma gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, "Yapılan çalışmalar doğrultusunda, terör örgütü PKK/KCK-PYD/ YPG'ye yardım ve yataklık ettiği tespit edilen şüphelilere yönelik Tunceli merkezli yürütülen ve diğer illerimizde de eşzamanlı düzenlenen Şehit Savcı Murat Uzun operasyonları neticesinde Tunceli'de 10, Elazığ'da 1, İstanbul'da 3 olmak üzere toplam 14 şüpheli yakalanmıştır. Terör örgütlerine ve onların iş birlikçilerine geçit vermeyeceğiz" denildi. - TUNCELİ