Tunceli-Erzincan karayolunda heyelan - Son Dakika
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Tunceli-Erzincan karayolunda heyelan

Tunceli-Erzincan karayolunda heyelan

Tunceli-Erzincan karayolunun 64. kilometresinde heyelan meydana geldi. Karayolları ekipleri, heyelanı kaldırma çalışmalarını sürdürürken ulaşım kontrollü bir şekilde sağlanıyor.

11.02.2024 20:23
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Tunceli- Erzincan karayolunda heyelan

Ekipler yol açma çalışmalarını sürdürüyor

TUNCELİ - Tunceli-Erzincan karayolunda heyelan oluştu. Ekipler, çalışmalarını sürdürürken ulaşım kontrollü bir şekilde sağlanıyor.

Tunceli-Erzincan karayolunun 64. kilometresine sabah saatlerinde gelen heyelan geldi. Haber verilmesi üzerine olay yerine karayolları ekibi sevk edildi. Heyelanı kaldırma çalışmaları sürerken ulaşım tek şeritten kontrollü bir şekilde sürüyor.

Kaynak: İHA

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