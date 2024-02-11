Tunceli-Erzincan karayolunda heyelan meydana geldi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Tunceli-Erzincan karayolunda heyelan meydana geldi

Tunceli-Erzincan karayolunda heyelan meydana geldi

Tunceli-Erzincan karayolunun 64. kilometresinde sabah saatlerinde heyelan meydana geldi. Karayolları ekipleri olay yerine sevk edildi ve çalışmalar sürerken ulaşım tek şeritten kontrollü şekilde sağlanıyor.

11.02.2024 11:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tunceli- Erzincan karayolunda heyelan meydana geldi. Ekipler çalışmalarını sürdürürken ulaşım kontrollü şekilde sağlanıyor.

Tunceli-Erzincan karayolunun 64. kilometresine sabah saatlerinde heyelan meydana geldi. Haber verilmesi üzerine olay yerine Karayolları ekibi sevk edildi. Bölgede çalışmalar sürerken ulaşım tek şeritten kontrollü şekilde sağlanıyor. - TUNCELİ

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Erzincan, Ulaşım, Yerel Haberler, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tunceli-Erzincan karayolunda heyelan meydana geldi - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2024 19:46:48. #1.12#
SON DAKİKA: Tunceli-Erzincan karayolunda heyelan meydana geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement