Tunceli Mazgirt Görcan köyündeki ahır yangınında 200 küçükbaş hayvan telef oldu - Son Dakika
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Tunceli Mazgirt Görcan köyündeki ahır yangınında 200 küçükbaş hayvan telef oldu

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Tunceli Mazgirt Görcan köyündeki ahır yangınında 200 küçükbaş hayvan telef oldu
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Tunceli'nin Mazgirt ilçesine bağlı Görcan köyünde bir ahırda çıkan yangında 200 küçükbaş hayvan telef oldu. Hayvan yetiştiricisi ve ailesi büyük üzüntü yaşarken, Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekiplerinin yangının çıkış nedenine yönelik inceleme başlattığı öğrenildi.

Tunceli'de bir ahırda çıkan yangında 200 küçükbaş hayvan telef oldu. Hayvan yetiştiricisi Zülfü Keskin ve ailesi büyük üzüntü yaşadı.

Yangın, Mazgirt ilçesine bağlı Görcan köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, küçükbaş hayvan yetiştiricisi Zülfü Keskin'e ait ahırda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin ahırı sarması üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahale ettiği yangında ahırda bulunan 200 küçükbaş hayvan telef oldu. Yangın nedeniyle büyük maddi zarar meydana gelirken, Keskin ailesi yaşanan olayın ardından büyük üzüntü yaşadı.

Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekiplerinin ahırda inceleme yaptığı, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA
Hayvan Hakları3. SayfaİncelemeMazgirtTunceliİtfaiyeGüncelTarımSon Dakika

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SON DAKİKA: Tunceli Mazgirt Görcan köyündeki ahır yangınında 200 küçükbaş hayvan telef oldu - Son Dakika
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