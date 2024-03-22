Tunceli merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu: 40 gözaltı
TUNCELİ - Tunceli merkezli 4 ilde düzenlenen Narkoçelik-Munzur uyuşturucu operasyonunda 40 şahıs gözaltına alındı.
Tunceli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, uyuşturucu madde ticareti yaparak toplum sağlığına ve toplumsal huzura zarar veren ve bu yolla haksız kazanç elde eden zehir tacirlerine yönelik, Tunceli merkezli Elazığ, Bingöl ve Erzincan illerinde eş zamanlı olarak düzenlenen Narkoçelik-Munzur operasyonu düzenlendi. Operasyonda 3 kilo 116 gram esrar, 288 adet Lyrica marka reçeteye tabi sentetik ecza hap, 1 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 3 adet tabanca, 3 adet kama, 1 adet döner bıçağı, 7 adet cep telefonu, 4 adet USB bellek ele geçirildi.
Operasyonlarda 40 şahıs hakkında yasal işlem yapılarak adli makamlara sevk edildi.
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Gümüşhane'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada, bir kişinin satmak için şehirler arası otobüsle il dışına ruhsatsız tabanca göndereceği ihbarı üzerine harekete geçildi. Otobüs terminalinde bekleyen bir şahsa ait yöreye özgü ekmek bulunan çuvalı inceleyen ekipler, ekmeklerden birinin içerisine gizlenmiş el yapımı ruhsatsız tabanca buldu. Gözaltına alınan şahıs, jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
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